Сюрреалистические фотоманипуляции Хосе Франсезе

Хосе Франсезе (Jose Francese) — замечательный современный художник-сюрреалист, смело объединяющий в своих работах фотографию и компьютерную графику, чтобы получить фантастические по красоте и очень необычные работы.
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