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«Мудрик в «Челси» будет одним из лучших. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Срна о вингере

«Мудрик в «Челси» будет одним из лучших. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Срна о вингере

Дарио Срна считает, что Михаил Мудрик будет играть ведущую роль в «Челси». Зимой лондонский клуб купил вингера у «Шахтера» за 70+30 млн евро.

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