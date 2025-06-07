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Путин подписал закон об обязательных отчетах управляющих компаний перед жильцами

Путин подписал закон об обязательных отчетах управляющих компаний перед жильцами

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ТСЖ и жилищно-строительные кооперативы представлять с первого квартала нового года отчеты по единой форме, установленной Минстроем.

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