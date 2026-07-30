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Пашинян возмутился словами Лукашенко двухлетней давности о «ненужных армянах»

Пашинян возмутился словами Лукашенко двухлетней давности о «ненужных армянах»

Премьер Армении Никол Пашинян упрекнул президента Беларуси Александра Лукашенко за сказанные им в 2024 году слова о том, что «армяне никому не нужны», кроме России и ее партнеров на постсоветском пространстве.

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