«Аэрофлот» решает вопрос страхового урегулирования по «невыкупленным» 133 самолетам

В настоящее время «Аэрофлот» ведет переговоры с иностранными лизингодателями относительно страхового урегулирования по всем оставшимся «невыкупленным» самолетам, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявления гендиректора компании Сергея Александровского, выступившего перед журналистами на ВЭФ-2024.