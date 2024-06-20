Три липовых справки: Рособрнадзор задумал массовые проверки мигрантов на знание русского

Русский Империалист

Начальникам Москвы и МО наплевать на чудовищную ситуацию со скворцами из Сразии: Крокус "замяли", в Котельниках и во всей Москве и МО скворцы из Сразии устанавливают свои порядки, насилуют, убивают с особой жестокостью, педофилят всё, что движется, ходят в парандже, плюют на полицейских.. Перечислять можно очень долго.. Не зря Москва стала называться Москваабадом; то, что создаёт Собянин для якобы москвичей, пользуются только скворцы из Сразии, русским они уже не позволяют. Это какой-то позор ! 😡🇷🇺