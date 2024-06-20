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Три липовых справки: Рособрнадзор задумал массовые проверки мигрантов на знание русского

Три липовых справки: Рособрнадзор задумал массовые проверки мигрантов на знание русского

В России начнут контролировать незнание мигрантами русского языка. Наказывать Рособрнадзор намерен тех, кто даёт липовые справки.

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Комментарии
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Русский Империалист
Начальникам Москвы и МО наплевать на чудовищную ситуацию со скворцами из Сразии: Крокус &quot;замяли&quot;, в Котельниках и во всей Москве и МО скворцы из Сразии устанавливают свои порядки, насилуют, убивают с особой жестокостью, педофилят всё, что движется, ходят в парандже, плюют на полицейских.. Перечислять можно очень долго.. Не зря Москва стала называться Москваабадом; то, что создаёт Собянин для якобы москвичей, пользуются только скворцы из Сразии, русским они уже не позволяют. Это какой-то позор ! 😡🇷🇺
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