Изучение последствий пандемии коронавируса идет бессистемно и во многом преследует коммерческие интересы Ученые нашли новые опасные последствия ковида – недавние исследования показали, что заболевание привело к хронической усталости, снижению мотивации, упадку сил, осложнениям с памятью и мотивацией.
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