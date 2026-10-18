Изучение последствий пандемии коронавируса идет бессистемно и во многом преследует коммерческие интересы Ученые нашли новые опасные последствия ковида – недавние исследования показали, что заболевание привело к хронической усталости, снижению мотивации, упадку сил, осложнениям с памятью и мотивацией.