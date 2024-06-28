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45-ый и 46-ой: Трамп и Байден схлестнулись на дебатах

45-ый и 46-ой: Трамп и Байден схлестнулись на дебатах

Дебаты кандидатов в президенты США проходят в Атланте REUTERS В американской Джорджии прошел первый 90-минутый раунд предвыбор Сегодня 14K прочиталиных дебатов кандидатов в президенты США.

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