На Тайване один человек погиб и 94 получили травмы на фоне приближения тайфуна «Чампи». Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям.
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