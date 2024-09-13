Бывший глава дипмиссии Соединённого Королевства в Вашингтоне Ким Дэррок проинформировал о том, что решение позволить киевскому режиму применять полученное от Лондона ракетное вооружение против расположенных в глубине РФ целей приведёт к взвинчиванию накала бушующего на Украине противостояния.