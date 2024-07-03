В РФ хотят ввести сертификацию курсов по продажам на маркетплейсах

С инициативой выступило Федеральное общество сетевой торговли Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предлагает ввести регулирование деятельности онлайн-школ и тренеров, обучающих на коммерческой основе желающих стать продавцами на маркетплейсах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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