Тайны ХХ века Бизнес Древнего Вавилона Какая картина возникает перед вашими глазами при слове «бизнес»? Скорее всего, элегантный просторный офис крупной компании, молодые люди за терминалами, вдумчивый и усталый, но при этом изысканный босс.
Тайны ХХ века Бизнес Древнего Вавилона Какая картина возникает перед вашими глазами при слове «бизнес»? Скорее всего, элегантный просторный офис крупной компании, молодые люди за терминалами, вдумчивый и усталый, но при этом изысканный босс.
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