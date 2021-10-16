Тайны ХХ века Бизнес Древнего Вавилона Какая картина возникает перед вашими глазами при слове «бизнес»? Скорее всего, элегантный просторный офис крупной компании, молодые люди за терминалами, вдумчивый и усталый, но при этом изысканный босс.