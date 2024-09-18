Больных детей просят не отправлять в садики и школы

Свердловскую область постепенно накрывает волна вирусных инфекций. Несмотря на теплую погоду, заболеваемость работать вторую неделю, показатели по больничным уже превысили показатели прошлой недели более, чем на сорок процентов, причем 60 процентов заболевавших – дети.