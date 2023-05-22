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Тренер Дьяченко объяснил, как офисным работникам бороться с болями в спине

Тренер Дьяченко объяснил, как офисным работникам бороться с болями в спине

Офисные сотрудники могут испытывать проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни. Тренер Константин Дьяченко объяснил, какие упражнения помогут забыть о боли в спине после рабочего дня.

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