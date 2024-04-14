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  • Сергей ЕВ
    СогласенТеперь уже Израил...
  • лина любимцева
    Евреи захватили не только мировую банковскую систему, но и государства. К примеру США. Там правят евреи.Теперь уже Израил...
  • Александр Дубков
    конечно ну не за фашистов же еврейскихИзраиль негодует....

Теперь уже Израиль требует срочного созыва Совбеза ООН! Ядерная война отменяется на Ближнем Востоке?

Теперь уже Израиль требует срочного созыва Совбеза ООН! Ядерная война отменяется на Ближнем Востоке?

"Мы заверяем героический народ Ирана, что Корпус стражей исламской революции и другие вооруженные силы страны будут стоять до конца в защите национальных интересов и нейтрализуя попытки врага подорвать безопасность и мир народа" КСИР, элитное подразделение ВС Ирана Вы хотите войну между полумесяцем и крестом, предупредил Израиль, США и Британию в октябре прошлого года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на миллионом митинге в Стамбуле, который он собрал в защиту палестинцев в Секторе Газе.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Х.йню то не неси.
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13 час.
лл
лина любимцева
Евреи захватили не только мировую банковскую систему, но и государства. К примеру США. Там правят евреи.
Ответить
10 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Согласен
Ответить
8 час.

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