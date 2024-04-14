Теперь уже Израиль требует срочного созыва Совбеза ООН! Ядерная война отменяется на Ближнем Востоке?

"Мы заверяем героический народ Ирана, что Корпус стражей исламской революции и другие вооруженные силы страны будут стоять до конца в защите национальных интересов и нейтрализуя попытки врага подорвать безопасность и мир народа" КСИР, элитное подразделение ВС Ирана Вы хотите войну между полумесяцем и крестом, предупредил Израиль, США и Британию в октябре прошлого года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на миллионом митинге в Стамбуле, который он собрал в защиту палестинцев в Секторе Газе.