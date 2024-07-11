Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о превышении должностных полномочий в Смоленске

Смоленские следователи проверяют информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов совершили неправомерные действия с имуществом скончавшейся пенсионерки Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в Смоленской области.
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