Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о превышении должностных полномочий в Смоленске

Смоленские следователи проверяют информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов совершили неправомерные действия с имуществом скончавшейся пенсионерки Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в Смоленской области.