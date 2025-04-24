Россиянам рассказали об активизации связанных с экзаменами мошеннических схем

Руководитель Центра правопорядка по Москве и области Александр Хаминский рассказал, что с приближением экзаменационного периода мошенники активно рассылают школьникам ссылки на «готовые ответы» к ЕГЭ и ОГЭ.
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