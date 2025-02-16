Стивен Магуайр впервые за пять лет вышел в финал

Во втором полуфинале турнира Welsh Open 2025 в Лландидно Стивен Магуайр обыграл Аллистера Картера и впервые за несколько лет вышел в финал, сообщает WST Стивен Магуайр (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица Финал - результаты 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - Финала Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Видео - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Стивен Магуайр одержал победу со счетом 6-4 над Аллистером Картер на турнире Welsh Open 2025 и впервые с 2020 года вышел в рейтинговый финал.