Исследования показывают, что чем благороднее человек, тем легче ему стать жертвой мошенничества Максим МорозовИнтернет породил новые формы мошенничества и дезинформации, включая фишинговые атаки, любовные аферы и фейковые новости.
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