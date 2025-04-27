Применим ли в России опыт китайских «городов будущего»?

Сюнъань – образцовый социалистический город высокого уровня, по замыслу должен стать первым в мире городом, обслуживаемым беспилотными автомобилями, и взять на себя часть столичных функций Пекина, разгрузив таким образом столичную агломерацию.
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