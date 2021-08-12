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Массовая подстава для мигрантов? СМИ пишут, что их выдворяют из России намеренно, но смысла в этом нет

Массовая подстава для мигрантов? СМИ пишут, что их выдворяют из России намеренно, но смысла в этом нет

Юристы сообщили, что в Москве готовятся массово высылать мигрантов из страны. На иностранцев составляют протоколы об административных правонарушениях, например о мелком хулиганстве, которые позволяют обойти мораторий президента на депортацию.

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