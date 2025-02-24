Криминального авторитета приговорили к 8 годам колонии

Дело рассматривалось в закрытом режиме. В Новосибирске оглашен приговор Андрею Гавриленко – он проходил обвиняемым по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации деятельности экстремистской организации.
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