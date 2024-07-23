Что говорит Голикова о новом размере выплат для пенсионеров Юлия ЧелкановаВице-премьер России Татьяна Голикова объявила о намерении внести коррективы в размеры страховой пенсии по старости как для неработающих граждан, так и для работающих пенсионеров.
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