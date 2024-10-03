Разработчики The First Berserker: Khazan показали одного из боссов Авторы ролевого экше...

Разработчики The First Berserker: Khazan показали одного из боссовАвторы ролевого экшена The First Berserker: Khazan, действия которой развернутся во вселенной Dungeon & Fighter, опубликовали трейлер, посвящённый одному из боссов — Viper.
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