Вам «Бандеролью» немного «Дани» Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
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«Улану-2» отвели роль лёгкого грузовика переднего края
Подразделения группировки войск «Центр» используют «Улан-2» для подвоза боеприпасов и имущества к передовым позициям, сообщило Минобороны России. Ведомство также заявило, что количество высокопроходимых мобильных средств в группировке выросло на 30%.
Эта цифра относится ко всему парку высокопроходимой техники, включая «Улан-2», а не только к машинам этой модели. Поэтому по заявленному росту нельзя судить, сколько именно новых «Уланов-2» поступило в подразделения.
В основе автомобиля лежит полноприводный ГАЗ «Соболь» со 120-сильным двигателем и блокируемыми дифференциалами. Грузовая платформа принимает до 1,5 тонны: по меркам переднего края это уже не лёгкий багги, а компактный грузовик, способный за один рейс доставить заметный объём боеприпасов, продовольствия или другого имущества.
Платформу можно быстро приспособить под конкретную задачу. В кузове предусмотрены петли для фиксации груза и крепления для носилок. Если требуется перевезти пехоту, центральные панели снимают, а вдоль бортов образуются лавки; при этом часть места остаётся для припасов.
Защита машины построена вокруг навесного оборудования и организации движения. На «Улан-2» устанавливают средства радиоэлектронной борьбы, сетки, передние и задние жалюзи, а также резинотканевые элементы для задержания осколков. По сообщению Минобороны, во время рейсов за воздушной обстановкой наблюдают из кузова, а автомобиль сопровождает мобильная огневая группа.
Такая схема не превращает «Улан-2» в бронемашину. Его главные качества — проходимость, вместимость и возможность быстро менять назначение кузова. Машина должна закрыть короткое и наиболее рискованное плечо снабжения: довезти груз туда, где крупный грузовик становится слишком заметной целью, а на обратном пути при необходимости забрать раненых.