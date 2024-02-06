Патрушеву презентовали линейку курганских бронемашин. Фото

На «Курганском машиностроительном заводе» (КМЗ) секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву показали линейку серийной военной техники, а также продукцию, предназначенную для гражданского использования.
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