Экипажи истребителей и бомбардировщиков ВВО отработали вопросы аэронавигации в Хабаровском крае

Экипажи истребителей и бомбардировщиков ВВО отработали вопросы аэронавигации в Хабаровском крае

Каждый из экипажей совершил набор наиболее оптимальной высоты полета, а также определил требуемую скорость в зависимости от поставленных задач.

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