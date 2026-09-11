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Люлин назвал атаку дронов на Дзержинск подлым ударом ВСУ

Люлин назвал атаку дронов на Дзержинск подлым ударом ВСУ

ДЗЕРЖИНСК, 11 сентября, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал атаку беспилотников на Дзержинск 11 сентября подлым ударом ВСУ.

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