Люлин назвал атаку дронов на Дзержинск подлым ударом ВСУ

ДЗЕРЖИНСК, 11 сентября, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин назвал атаку беспилотников на Дзержинск 11 сентября подлым ударом ВСУ.
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