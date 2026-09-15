Киев и Одессу настиг ответ за атаки по России: ливнем из ракет укрывало военные объекты и логистику Юлия ЧелкановаПосле массированной атаки дронов по югу России ВС РФ нанесли ответный удар по Киеву, Одессе и другим объектам Украины.
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