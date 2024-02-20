Лавров отметил перспективы сотрудничества Кубы и России в сфере туризма и спорта

У России и Кубы намечены хорошие перспективы в сфере туризма и спорта. Об этом заявил 19 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью журналистам по результатам встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.