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Лавров отметил перспективы сотрудничества Кубы и России в сфере туризма и спорта

Лавров отметил перспективы сотрудничества Кубы и России в сфере туризма и спорта

У России и Кубы намечены хорошие перспективы в сфере туризма и спорта. Об этом заявил 19 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью журналистам по результатам встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

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