ЕС анонсировал новый пакет «самых масштабных в истории» санкций в отношении РФ Брюссель не намерен отказываться от поистине суицидальной экономической войны с Россией.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ЕС анонсировал новый пакет «самых масштабных в истории» санкций в отношении РФ Брюссель не намерен отказываться от поистине суицидальной экономической войны с Россией.
Свежие комментарии