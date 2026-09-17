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Царьград

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Памфилова призвала не поддаваться на провокации на выборах 2026 года

Памфилова призвала не поддаваться на провокации на выборах 2026 года

Элла Памфилова, председатель ЦИК России, призвала сотрудников избирательной системы сохранять спокойствие на выборах 2026 года, предупреждая о провокациях.

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