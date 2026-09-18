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Царьград

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"Кремль хочет превратить жизнь Европы в ад": Западные СМИ ужесточили нарративы на тему русской угрозы. Что происходит?

"Кремль хочет превратить жизнь Европы в ад": Западные СМИ ужесточили нарративы на тему русской угрозы. Что происходит?

Западная пресса начала ужесточать нарративы о "русской угрозе". В СМИ появляются более жёсткие высказывания о Москве, некоторые журналисты прямо указывают, что своими действиями "Кремль хочет превратить жизнь Европы в ад".

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