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Джа Морэнт завершил аллей-уп шикарным ударом сверху. Еще одному эффектному данку помешал Робинсон

Джа Морэнт завершил аллей-уп шикарным ударом сверху. Еще одному эффектному данку помешал Робинсон

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт продемонстрировал выдающиеся атлетические способности в матче с «Нью-Йорком» (120:108).

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