Сотрудники УУР УМВД России по Орловскойобласти установили злоумышленников, по поддельным документам пытавшихся получить банковские карты

Один из них был задержан полицейскими в городе Орле, остальные - на территории Тульской области. Противоправная деятельность выявлена и пресечена в результате проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из УФСБ оперативно-розыскных мероприятий.