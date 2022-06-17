Газета Welt рассказала, что Шольц, Макрон и Драги потребовали у Зеленского во время визита в Киев

Находясь в Киеве лидеры трёх европейских государств — президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и глава совета министров Италии Марио Драги — выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
Находясь в Киеве лидеры трёх европейских государств — президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и глава совета министров Италии Марио Драги — выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
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