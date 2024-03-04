Ротенберг объяснил скорость игроков соперника «специальной малиной»

По его мнению, победа «Торпедо» обусловлена диетой нижегородцев. Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ заявил, что игроки «Торпедо» обладают такой скоростью благодаря «специальной малине».