«Урал» уволил Гончаренко, Путин наградил Винер, Фетисова и Матыцина, Глушаков помирился с Каррерой, чемпионского парада «Зенита» не будет, «Даллас» в финале НБА и другие новости

1. «Урал» отправил в отставку Виктора Гончаренко после поражения от «Акрона» в стыках РПЛ: похоже, клуб в агонии из-за страха вылететь.
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