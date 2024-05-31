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Не только о футболе

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«Урал» уволил Гончаренко, Путин наградил Винер, Фетисова и Матыцина, Глушаков помирился с Каррерой, чемпионского парада «Зенита» не будет, «Даллас» в финале НБА и другие новости

«Урал» уволил Гончаренко, Путин наградил Винер, Фетисова и Матыцина, Глушаков помирился с Каррерой, чемпионского парада «Зенита» не будет, «Даллас» в финале НБА и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
то есть коверкать мою фамилию это нормально? ты своим дедом гордишься, слезно тут про его героическое прошлое рассказываешь, как его фамилию взял... а моего в грош не ставишь.. с чего бы это? а Комарик?
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2 час.
Максим Комаров
Комарик - норм Враги называли - «падлыч»
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2 час.
Максим Комаров
Ну и взвод, да. Также
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2 час.

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