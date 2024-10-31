В Самаре 22 дольщика ЖК «Новая Заря» не могут получить компенсации

Права обманутых дольщиков ЖК «Новая Заря» будут восстановлены в суде.В Самаре обманутые дольщики ЖК «Новая Заря» сообщили о том, что 22 человека были исключены из списков получателей компенсационных выплат, к которым их обязывает судебное решение Фонда развития территорий.