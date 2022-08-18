Российские онлайн-кинотеатры теряют архивы фильмов и сериалов

Библиотека «Кинопоиска» теперь не содержит некоторые фильмы и сериалы, пишет «Ъ». Так, из нее пропали фильмы «Маска», трилогия «Властелин колец», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья», бразильский сериал «Клон» и несколько других известных фильмов.