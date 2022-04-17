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«Жаль, что чиновники используют спорт как плацдарм для политических амбиций»: шахматист Карякин высказался о деле Валиевой

Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о фигуристке Камиле Валиевой. На Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат.

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