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Чемпионат России. 23-й тур. «Югра-Самотлор» сыграет с московским «Динамо», «Белогорье» встретится с казанским «Зенитом», другие матчи

13 и 15 февраля пройдут матчи 23-го тура мужского чемпионата России по волейболу.  Парибет Суперлига Чемпионат России Мужчины Предварительный этап 23-й тур 13 февраля Югра-Самотлор – Динамо Москва – 17.

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