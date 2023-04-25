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Депутат ЗСК выполнил просьбу горожан о ремонте контейнерной площадки

Депутат ЗСК выполнил просьбу горожан о ремонте контейнерной площадки

Краснодарцы обратились к депутату Заксобрания Кубани Наколаю Лобачеву с просьбой отремонтировать контейнерную площадку во дворе одного из домов.

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