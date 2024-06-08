Baza: в Люберцах прозвучал взрыв

Жители Люберец услышали звук взрыва в районе улицы Камова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. «Местные жители утверждают, что увидели вспышку, а затем услышали взрыв в районе улицы Камова, неподалеку от ЖК „Самолет“», — заявили в публикации.