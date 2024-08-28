Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом, протаранившим дерево в Екатеринбурге

Дмитрий Гурин

Во блин. Теперь чтоб возбудить дело в регионе надо чтобы Бастрыкин вставил пистон в анал начальникам местной прокуратуры? Может сразу им пару шашек тротила пропихнуть и найти новых более расторопных "спецов"?