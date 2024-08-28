Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом, протаранившим дерево в Екатеринбурге

Несколько пассажиров получили травмы из-за технической неисправности транспортного средства.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП, в которое попал пассажирский автобус накануне в Екатеринбурге, сообщает СК России.
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