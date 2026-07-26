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Путин заявил о попытках иностранных подлодок зайти на маршруты Севморпути

Путин заявил о попытках иностранных подлодок зайти на маршруты Севморпути

Иностранные субмарины предпринимают попытки захода на маршруты Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге, 26 июля сообщает РИА Новости.

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