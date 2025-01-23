В Челябинской области сохраняется острый дефицит врачей

Наиболее востребованными на Южном Урале остаются профессии врача и монтера пути. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, наиболее востребованной рабочей специальностью в 2024 году стала профессия монтера пути (228%).