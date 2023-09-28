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Этот таинственный мир

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Старое видео 2021 года показывает, чем на самом деле являются недавние “мумифицированные пришельцы”

Старое видео 2021 года показывает, чем на самом деле являются недавние “мумифицированные пришельцы”

Кто бы мог подумать. Несколько недель назад весь мир был озадачен тем, что журналист и исследователь НЛО Хайме Мауссан представил мексиканскому конгрессу “мумифицированных пришельцев”, утверждая, что их возраст составляет тысячу лет.

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