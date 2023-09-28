Старое видео 2021 года показывает, чем на самом деле являются недавние “мумифицированные пришельцы”

Кто бы мог подумать. Несколько недель назад весь мир был озадачен тем, что журналист и исследователь НЛО Хайме Мауссан представил мексиканскому конгрессу “мумифицированных пришельцев”, утверждая, что их возраст составляет тысячу лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии