WSJ раскрыла, почему саудовский принц перешел на дворцы с бункерами

Перемещается между усиленно охраняемыми дворцами с бункерами и находится под охраной специально подобранной группы сотрудников службы безопасности фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, 12 октября пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.