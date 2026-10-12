WSJ раскрыла, почему саудовский принц перешел на дворцы с бункерами

Перемещается между усиленно охраняемыми дворцами с бункерами и находится под охраной специально подобранной группы сотрудников службы безопасности фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, 12 октября пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым