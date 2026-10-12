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WSJ раскрыла, почему саудовский принц перешел на дворцы с бункерами

WSJ раскрыла, почему саудовский принц перешел на дворцы с бункерами

Перемещается между усиленно охраняемыми дворцами с бункерами и находится под охраной специально подобранной группы сотрудников службы безопасности фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, 12 октября пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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