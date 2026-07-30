От новых школ до обхода Сокуров: как изменился Лаишевский район за пять лет

Развитие экономики, строительство социальных объектов, модернизация инфраструктуры и поддержка участников специальной военной операции стали главными темами муниципального форума «Работаем на результат!», который прошел в Лаишевском районе.
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